В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

Этот аппарат сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники.

Комплекс будет перемалывать технику, смешивать обломки с кислородом и водородом и превращать всё это в топливо. Оно понадобится для работы двигателей, а бортовой компьютер и роботизированная система управления будут питаться от солнечных батарей.

Как сообщает ТАСС, это устройство придумали в корпорации «Российские космические системы». По предварительным оценкам, строительство такого комплекса обойдётся в 7,5 млрд рублей. Сейчас проект ожидает получения патента.

По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.