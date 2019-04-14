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В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс 

Говорит Москва 31 минуту назад
Фото: NASA
Этот аппарат сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники.
Комплекс будет перемалывать технику, смешивать обломки с кислородом и водородом и превращать всё это в топливо. Оно понадобится для работы двигателей, а бортовой компьютер и роботизированная система управления будут питаться от солнечных батарей.
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Как сообщает ТАСС, это устройство придумали в корпорации «Российские космические системы». По предварительным оценкам, строительство такого комплекса обойдётся в 7,5 млрд рублей. Сейчас проект ожидает получения патента.
По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
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Наука и техника , Технологии
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