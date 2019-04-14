В России разработали космический мусороперерабатывающий комплекс. Он сможет перерабатывать мусор и утилизировать спутники на орбите Земли, сообщает ТАСС.
Комплекс будет перемалывать спутники и их обломки, смешивать с кислородом и водородом, превращая в топливо для своих двигателей.
Устройство сейчас патентует корпорация «Российские космические системы». Предварительно космический комплекс по переработке мусора оценен в 7,5 млрд рублей.
Вокруг Земли с каждым годом все больше мусора. Ученые насчитали около 5000 аппаратов, которые уже не работают, но находятся на орбите. Кроме того, вокруг планеты вращаются тысячи фрагментов космического мусора.
Ранее сообщалось, что конструкторы Роскосмоса будут разрабатывать российскую сверхтяжелую ракету для полета на Луну.