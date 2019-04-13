Видео: гигантские ракообразные съели аллигатора

В интернете появились впечатляющие кадры жутковатой трапезы на океанском дне. Исследователи из Университета штата Луизиана в качестве научного эксперимента скормили мертвых аллигаторов гигантским ракообразным изоподам и сняли этот процесс на видео.

Как пишет National Geographic, изоподы, обитающие в глубинах Атлантического, Тихого и Индийского океанов и достигающие в длину до 76 сантиметров, являются древнейшими существами. Будучи падальщиками, они, тем не менее, могут нападать и на малоподвижных обитателей подводного мира.

Чтобы выяснить особенности питания этих старожилов планеты до появления китов, биологи опустили на глубину 2000 метров в Мексиканском заливе трех мертвых аллигаторов, которые тоже относятся к представителям древнейшей фауны Земли.

Изоподы довольно быстро смогли обнаружить добычу. Они прогрызли шкуру аллигаторов и наелись до состояния неподвижности.

Эксперимент показал, что рептилии, оказавшиеся на дне, как и умершие киты или большие рыбы, становятся источником пищи даже в практически необитаемом глубоководном мире.