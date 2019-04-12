Роскомос оправдался за дискриминацию женщин

Роскосмосе оправдываются, почему в концерне против женских названий космических судов и почему решили переименовать новый разрабатываемый пилотируемый космический корабль, дав ему «мужское название». В ответ на обращение партии «Женский диалог», упрекнувшей концерн в гендерной предвзятости, в Роскосмосе объяснили смену названия необходимостью сгруппировать изделия «по функциональному признаку» и избежать «дублирующихся наименований».

Речь идёт о смене названия корабля «Федерация», который проектирует ракетно-космическая корпорация «Энергия» . Его первый пуск с экипажем намечен на 2024 год. Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет дать ему «мужское имя».

«Всё-таки корабль должен не как девочка называться», сказал тогда Рогозин.

Такой подход, в свою очередь, вызвал огромный резонанс в СМИ и соцсетях. В адрес главы Роскосмоса обратилась также и председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

В письме на имя Дмитрия Рогозина, которое есть в распоряжении News.ru, она выразила несогласие с такой постановкой вопроса.

Почему такую немилость заслужили женские имена?… Женщины-космонавты прославили наши отечественные космические достижения. Именами женщин названы целые планеты. На наш взгляд, данное высказывание не совсем корректно по отношению к женщине, — отметила госпожа Семерикова.

В свою очередь, в Роскосмосе не посчитали такой подход предвзятым и не увидели в нём гендерной дискриминации.

Мы не ставим своей задачей отменить все наименования женского рода в отношении производимой нашими предприятиями техники, но считатем необходимым систематизировать всю номенклатуру отечественной ракетно-космической продукции, придав её названиям национально-патриотический характер, — говорится в письме Роскосмоса, имеющемся в распоряжении News.ru.

При этом, как поясняется в документе за подписью Дмитрия Рогозина, «в российской номенклатуре изделий космического назначения накопилось достаточно много дублирующихся наименований, из которых достаточно сложно выстроить логические группы, которые бы объединяли их в семейства по функциональному признаку».

Теперь же в госкорпорации предлагают называть, к примеру, ракеты-носители исключительно именами рек — Ангара, Волга, Иртыш. А модули орбитальных станций — в честь российских озер. При этом для новых транспортных и пилотируемых кораблей предлагается вести их названия по реестру первых кораблей, построенных Петром I, например, «Орёл», «Флаг» или «Аист».

Напомним, что разрабатываемый пилотируемый космический корабль должен сменить корабли «Союз» и «Прогресс». На его создание заложено 59 млрд рублей.

Эксперты не остались в стороне и также высказали свою позицию в отношении смены имён кораблей с женских на мужские.