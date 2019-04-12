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В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне 

Ura.Ru 40 минут назад
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны. Документ, составленный советскими инженерами еще в 1972 году десятилетия хранился в архиве «Российских космических систем» под грифом «Секретно».
«Сразу после посадки произведен сеанс радиосвязи с передачей фототелевизионного панорамного изображения, позволившего произвести оценку местности в районе посадки», — приводит выдержки из документа газета «Известия». Инженеры описали в отчете сбой: досрочно вышли из строя два передатчика лунохода. Специалисты пришли к выводу, что вероятно причиной ненормальной работы прибора стал отказ диода.
Луноходом управляли с Земли, за его действиями следили при помощи малокадрового телевидения. За 11 дней на Луне ученым удалось сделать более 20 тыс. снимков.
В отчете содержится информация о гибели «Лунахода. „На 12-й лунный день передатчик не включился, отказало бортовое питание объекта. „Луноход-1“ прекратил свое существование“, — говорится в документе.»Этот документ — классический пример скрупулезной работы над ошибками, проходившей после любых летных испытаний аппаратуры», — заявил изданию заместитель гендиректора РКС Евгений Нестеров. Специалист отметил, что благодаря этому отчету удалось понять, каким гигантским количеством проб и ошибок даются победы в космосе, а также прочувствовать великую космическую историю.
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Комментарии11
Наука и техника , Видео , Евгений Нестеров , Российские космические системы , газета "Известия"
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