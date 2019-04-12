Мыши на МКС начали бегать кругами

Мыши, которых доставили на борт Международной космической станции (МКС), начали бегать кругами через 7-10 дней в космосе. Об этом говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports. Видео размещено на YouTube.

В материале говорится, что сначала грызуны вели себя так же, как их собратья в контрольной группе на Земле: ели, спали, умывались, изучали пространство, контактировали друг с другом. Затем их поведение изменилось — мыши начали бегать по клетке, цепляясь лапками за стенки.

Как отмечается в статье, так делали только молодые особи. Ученые предположили, что им не хватало движения, либо они пытались таким образом преодолеть стресс от нахождения в невесомости.

Исследователи провели такой эксперимент, чтобы определить, как сказывается на организме долгое пребывание в космосе (на мышах это можно пронаблюдать быстрее, чем на людях).