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В «Роскосмосе» рассказали, как пройдёт День космонавтики на МКС 

RT на русском + ещё 7 47 минут назад
В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, чем будут заниматься российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции (МКС), передаёт РИА Новости.
«Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов «Экон», «Ураган», «Ряска», физические упражнения», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Также сообщается, что космонавты проведут несколько сеансов связи.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru оценил исследования на Международной космической станции (МКС).
RT на русском: последние новости
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