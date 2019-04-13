Эксперты: обломки сбитого Индией спутника угрожают аппаратам «Канопус»

Обломки сбитого Индией своего военного спутника Microsat-R угрожают группировке российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", следует из презентации американских экспертов.

Россия и Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что 27 марта его страна успешно испытала противоспутниковое оружие собственной разработки, поразив спутник на низкой околоземной орбите. Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого лишь три страны в мире: США Китай — добились таких достижений.

Комментируя прошедшие испытания, глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что они привели к появлению 400 объектов космического мусора, а риск столкновения МКС с обломками вырос более чем на 40%.

В презентации директора центра по космическим стандартам и инновации CSSI Дэна Олтрогга (Dan Oltrogge) и владельца специализированного сайта с данными по спутникам celestrak.com Томаса Келсо (Thomas Kelso), опубликованной в YouTube, приведен список из 24 космических аппаратов, для которых риск столкновения с обломками индийского спутника наибольший. Среди них четыре российских спутника "Канопус-В" и белорусский космический аппарат БКА.

К настоящему моменту в публикуемый на специализированном сайте space-track.org каталог ВВС США внесены 69 обломков индийского спутника, 8 из которых уже сошли с орбиты. Обломки находятся на орбитах с минимальной высотой от 115 до 282 километров и максимальной — от 166 до 2200 километров. При этом около 50 обломков летают на орбитах выше орбиты МКС (около 400 километров) и, по словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, потенциально угрожают станции.

Индийский военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R был запущен ракетой-носителем PSLV в январе 2019 года с космодрома на острове Шрихарикота. В момент уничтожения противоракетой он находился на орбите высотой около 270 километров. Данный космический аппарат массой 740 килограммов был создан индийской Организацией оборонных исследований и разработок DRDO, которая 27 марта осуществила пуск противоспутниковой ракеты с полигона на острове Абдула Калама.

Противоспутниковые системы

В СССР в 1980-х годах на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.

В сентябре 1985 года США с помощью высокомобильной противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный астрофизический спутник Solwind. В феврале 2008 года американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был успешно уничтожен военный спутник USA-193.

В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2000 обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.