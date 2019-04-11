Ученый рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий

По словам японского специалиста, это произойдет обязательно, однако не в ближайшее время.

Искусственный интеллект, с учетом современной скорости развития, уже через 50-100 лет сможет опередить человека по ряду способностей. Такое заявление сделал глава отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании FujiSoft Incorporated Наоки Сугимото

«Я считаю, что когда искусственный интеллект обгонит человека, получит его ум до такой степени, что будет возможно спутать его с человеком, то это уже будет не искусственный интеллект, не робот, а новый человек», — приводит РИА Новости слова специалиста.

При этом ученый добавил, что такое время обязательно наступит, однако это произойдет не скоро.

«Я не думаю, что в ближайшем будущем появится такой искусственный интеллект, который заменит человека, который станет человеком. Лет через 50-100 это время придет», — уверен специалист.

Сугимото также считает, что не нужно бояться наступления этого времени. Он убежден, что человечество уже не однократно переживало влияние прогресса на свою жизнь и в этом смысле искусственный интеллект — всего лишь новый виток прогресса.