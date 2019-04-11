Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Филиппинах нашли останки людей нового вида 

Российская Газета + ещё 1 36 минут назад
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека. Он сочетал в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.
Гоминин с небольшим телом, названный Homo luzonensis, жил на острове Лусон в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Идентифицировать его удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам — окаменелым костям пальцев ног и рук, бедренной кости, сообщает National Geographic.
Древним людям было сложно добраться до Лусона, так как он никогда не был связан с материком сухопутными мостами, поэтому археологи полагали, что раскопки на большой глубине не имеют смысла.
Соавтор исследования и руководитель проекта Арманд Михарес из Филиппинского университета обнаружил пещеру Кальяо еще в 2003 году, там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет. Но глубже, чем на метр с небольшим, археологи тогда не погрузились.
— Большинство археологов Юго-Восточной Азии ведут раскопки в пещерах на глубине до двух метров и останавливаются, — говорит Михарес.
Все изменилось в 2004 году, когда исследователи представили Homo floresiensis — миниатюрного гоминина, также известного как "хоббит", который обитал на индонезийском острове Флорес до 50 000 лет назад. Вдохновленный Михарес вернулся в пещеру Кальяо в 2007-м, чтобы в прямом смысле слова копнуть глубже.
Команда археологов преодолела еще полтора метра породы от прежнего уровня, по началу им попадались лишь останки животных, но вскоре была обнаружена почти полная кость стопы, похожая на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет, но чтобы точно понять, какому виду Homo она принадлежала, требовалось больше останков. Их удалось откопать в 2011 и 2015 годах, ученые определили, что окаменелости принадлежали трем разным людям.
Небольшие размеры и относительно простые формы зубов напоминали более современных представителей рода Homo, но вместе с тем один верхний премоляр (малый коренной зуб) имел три корня, эта особенность встречается менее чем у трех процентов современных людей. При этом кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.
Полные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Российская Газета: последние новости
В чем сенсационность первой фотографии черной дыры В Египте открыли 2500-летний саркофаг с таинственной мумией В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
Комментарии1
Наука и техника , Видео , National Geographic , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опрос показал лидера перед новым голосованием на Украине
Польша назвала цену зависимости от России9
Полковник развеял мифы о военных планах РФ25
«Он противодействовал фальсификации — его увольняют»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение