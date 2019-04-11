На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека. Он сочетал в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo.

Гоминин с небольшим телом, названный Homo luzonensis, жил на острове Лусон в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Идентифицировать его удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам — окаменелым костям пальцев ног и рук, бедренной кости, сообщает National Geographic.

Древним людям было сложно добраться до Лусона, так как он никогда не был связан с материком сухопутными мостами, поэтому археологи полагали, что раскопки на большой глубине не имеют смысла.

Соавтор исследования и руководитель проекта Арманд Михарес из Филиппинского университета обнаружил пещеру Кальяо еще в 2003 году, там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет. Но глубже, чем на метр с небольшим, археологи тогда не погрузились.

— Большинство археологов Юго-Восточной Азии ведут раскопки в пещерах на глубине до двух метров и останавливаются, — говорит Михарес.

Все изменилось в 2004 году, когда исследователи представили Homo floresiensis — миниатюрного гоминина, также известного как "хоббит", который обитал на индонезийском острове Флорес до 50 000 лет назад. Вдохновленный Михарес вернулся в пещеру Кальяо в 2007-м, чтобы в прямом смысле слова копнуть глубже.

Команда археологов преодолела еще полтора метра породы от прежнего уровня, по началу им попадались лишь останки животных, но вскоре была обнаружена почти полная кость стопы, похожая на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет, но чтобы точно понять, какому виду Homo она принадлежала, требовалось больше останков. Их удалось откопать в 2011 и 2015 годах, ученые определили, что окаменелости принадлежали трем разным людям.

Небольшие размеры и относительно простые формы зубов напоминали более современных представителей рода Homo, но вместе с тем один верхний премоляр (малый коренной зуб) имел три корня, эта особенность встречается менее чем у трех процентов современных людей. При этом кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.