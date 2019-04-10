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В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Anadolu Agency
В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Об открытии сообщает агентство Anadolu Agency. Его совершила команда подводных археологов из Университета Акдениз в Анталии.
Исследователи обнаружили на морском дне судно длиной 14 метров. Предварительно установлено, что оно потерпело крушение около 1600 года до н.э.
Это было торговое судно, на борту которого находился очень ценный по тем временам груз — 1,5 тонны медных слитков. Практически весь он уже поднят со дна — с глубины около 50 метров.
Предположительно, судно принадлежало представителям минойской цивилизации. Считается, что оно затонуло во время мощного шторма, в который попало на пути к острову Крит или в Эгейское море.
"Это открытие — настоящий прорыв в подводной археологии, — так прокомментировал находку губернатор Анталии Мунир Караоглу. — Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире".
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Наука и техника , Войска , ИА Anadolu , Турция
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