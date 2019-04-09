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Полярный зонд, разработанный московскими школьниками, отправят в Арктику 

Mos.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: Mos.ru
С начала марта в инновационном центре «Сколково» ученики инженерных классов московских школ разрабатывают прототип полярного зонда, предназначенного для сбора климатических данных. Участники Большой арктической экспедиции доставят его на базу «Барнео».
«В этом году в Арктику отправится тестовый вариант зонда, созданный ребятами из инженерных классов. Мы проверим, как работают аккумуляторы, как передается сигнал и устойчив ли корпус. Затем зонд привезут в Москву для доработки», — рассказал учитель информатики, руководитель научного отряда «Барнео» Игнат Игнатов.
Затем школьникам предстоит создать полноценную версию полярного зонда. Устройство, которое планируется отправить в Арктику через год, будет собирать и передавать в московские научные центры данные о температуре воздуха, влажности, скорости и направлении ветра и других метеорологических условиях.
Над проектом работают ученики инженерных классов школ № 1298, 2072, 1454 и образовательного комплекса «Юго-Запад». В их распоряжении — 3D-принтеры, лазерные станки и другие устройства и технологии, которые предоставляет центр «Сколково».
«Каждый из участников рабочей группы занят своим делом: кто-то выступает в роли проектировщика, кто-то — в роли технолога. Я, например, занимался программированием и настройкой электронных датчиков, которые находятся внутри зонда. Мы все с нетерпением ждем результатов испытания, и будет очень здорово, если все получится. Потому что впереди нас ждет работа над созданием полноценного полярного зонда, оснащенного более серьезной техникой», — поделился Артем Барышев, десятиклассник из школы № 1298.
В проекте «Инженерный класс в московской школе» принимают участие 103 образовательных учреждения. Занятия проводят преподаватели 23 ведущих технических вузов и представители более ста высокотехнологичных предприятий в сферах информационных технологий, связи, строительства, транспорта, обеспечения безопасности и оборонной промышленности. Под руководством профессионалов школьники изучают программирование, прототипирование, робототехнику, аддитивные технологии и многое другое.
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Комментарии1
Наука и техника , Погода , Игнат Игнатов , Сколково , Москва
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