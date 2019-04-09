Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США хотят создать под своим руководством коалицию для исследований Луны 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн, передает ТАСС.
«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это — США, — заявил он. — Именно в этом состоит наша цель. На Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс я встречался с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны».
«Президент США поставил перед нами впечатляющую задачу: обеспечить пребывание на Луне, на этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться, — подчеркнул директор НАСА. — Кроме того, он дал нам указание взаимодействовать с коммерческими партнерами, с международными партнерами в использовании лунных ресурсов. Мы теперь знаем, что на Луне имеются сотни миллионов тонн водяного льда и это значит, что его можно использовать для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива».
«Мы хотим воспользоваться этими возможностями и имеющимися технологиями и применить их для того, чтобы организовать экспедицию на Марс, — продолжал директор НАСА. — Президент поставил перед нами большие задачи и установил срок — к 2024 году».
Члены экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.
BFM.RU: последние новости
«Большая тройка» и ФСБ выступили против технологии eSim Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA Таинственный демарш инженеров РКК «Энергия»
Комментарии5
Наука и техника , Видео , NASA , ИТАР-ТАСС , Колорадо-Спрингс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделка века»: У России попросили помощи48
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ15
«Чрезвычайно опасно»: Антонов сделал заявление9
«Рушится все, что было сделано»32
Раскрыт сокровенный секрет Леонардо да Винчи
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение