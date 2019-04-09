США хотят создать под своим руководством коалицию для исследований Луны

Международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США . Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) Джим Брайденстайн, передает ТАСС.

«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это — США, — заявил он. — Именно в этом состоит наша цель. На Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс я встречался с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны».

«Президент США поставил перед нами впечатляющую задачу: обеспечить пребывание на Луне, на этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться, — подчеркнул директор НАСА. — Кроме того, он дал нам указание взаимодействовать с коммерческими партнерами, с международными партнерами в использовании лунных ресурсов. Мы теперь знаем, что на Луне имеются сотни миллионов тонн водяного льда и это значит, что его можно использовать для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива».

«Мы хотим воспользоваться этими возможностями и имеющимися технологиями и применить их для того, чтобы организовать экспедицию на Марс, — продолжал директор НАСА. — Президент поставил перед нами большие задачи и установил срок — к 2024 году».

Члены экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.