Небо Самары озарили загадочные вспышки

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Небо Самары озарили загадочные яркие вспышки: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Жители города успели снять загадочное явление на камеры и делиться видеозаписями в социальных сетях.
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В субботу, 6 апреля, около 21:50 по местному времени жители Самары в разных концах города услышали странные вспышки, которые сопровождались хлопками. Горожане успели снять загадочное явление на камеры и делиться видеозаписями в соцсетях.
«Было слышно на Запорожской, Матросова, в районе проспекта Кирова/Стара-Загоры, Полевая/Ленина, а у нас на площади Революции в домах стекла дребезжали», — рассказали жители Самары.
Многие пользователи сообщили, что слышали хлопки в городе Кинеле.
В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали порталу 63.ru, что данных по взрывам в городе нет.
Также издание обратилось за комментарием к осведомленному источнику, который заявил, что причиной хлопков и вспышек, скорее всего, является разрушение метеорита в верхних слоях атмосферы.
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Комментарии4
Наука и техника , Видео , Самара
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