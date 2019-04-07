Небо Самары озарили загадочные вспышки

Небо Самары озарили загадочные яркие вспышки: видео

Жители города успели снять загадочное явление на камеры и делиться видеозаписями в социальных сетях.

В субботу, 6 апреля, около 21:50 по местному времени жители Самары в разных концах города услышали странные вспышки, которые сопровождались хлопками. Горожане успели снять загадочное явление на камеры и делиться видеозаписями в соцсетях.

«Было слышно на Запорожской, Матросова, в районе проспекта Кирова/Стара-Загоры, Полевая/Ленина, а у нас на площади Революции в домах стекла дребезжали», — рассказали жители Самары.

Многие пользователи сообщили, что слышали хлопки в городе Кинеле.

В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали порталу 63.ru, что данных по взрывам в городе нет.

Также издание обратилось за комментарием к осведомленному источнику, который заявил, что причиной хлопков и вспышек, скорее всего, является разрушение метеорита в верхних слоях атмосферы.