В России сильно просело производство летательных аппаратов, включая космические. Падение в прошлом году составило 13,5% после сильного роста на протяжении как минимум четырех лет. Снижение продолжилось и в начале 2019 года: за период с январь по февраль включительно производство летательных аппаратов рухнуло на 48% к тому же периоду прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
В статистическую группу для расчета входят гражданские и военные самолеты, вертолеты, беспилотники, комплектующие для самолетов и вертолетов, искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки, стартовые комплексы для ракетной и космической техники, межконтинентальные баллистические ракеты. Производство по этим статьям стало резко падать с июля 2018 года, следует из данных Росстата. На падение выпуска летательных аппаратов в прошлом году, которое внесло наиболее значительный отрицательный вклад в промышленное производство, в феврале обращал внимание департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ (.pdf), не приводя конкретных цифр.
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей в РФ росло на 9–20% ежегодно.