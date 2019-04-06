В Египте обнаружили десятки мумий с кошками и соколами

Археологи нашли уникальную гробницу с мумиями в Египте , сообщает «МИР 24».

По словам ученых, она была построена более двух тысяч лет назад, в эпоху Птолемеев. Это множество подземных комнат с хорошо сохранившимися настенными рисунками. По мнению археологов, усыпальница принадлежит чиновнику Древнего Египта и его жене. Однако саркофаг женщины оказался пустым.

«Это одна из самых удивительных находок в этом районе. Очень красивая гробница с красочными изображениями. Она принадлежала человеку по имени Туту и его жене Та-Ширит-Изиз. То есть это двойная гробница, которая была предназначена для мужчины и женщины», — говорит секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Кроме мумии хозяина гробницы археологи обнаружили под землей еще около пятидесяти мумий. Среди них несколько человеческих тел. Они находились в стенах склепа. Однако больше всего в гробнице нашли бальзамированных останков мышей, кошек, а также соколов.