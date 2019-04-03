Ситуация с Украиной должна была научить Россию — не стоит делать казахстанский космодром Байконур единственным возможным местом запуска ракеты-носителя «Иртыш». Об этом пишет «Лента.ру».
Двухступенчатая ракета-носитель «Иртыш», способная вывести на орбиту до 17 тонн полезного груза, разрабатывается ракетно-космической корпорацией «Энергия», а изготавливается — ракетно-космическим центром «Прогресс» при поддержке Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева и Государственного ракетного центра имени Макеева.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что первые летные испытания «Иртыша» состоятся в 2022 году.
Планируется, что перспективные российские ракеты-носители будут запускаться с казахстанского Байконура. Партнеры России должны будут за собственные деньги переоборудовать под «Иртыш» одну из пусковых площадок космодрома.
Между тем, отмечает издание, российский космодром Восточный подходит для запуска «Иртыша» идеально — в «Иртыше» нет военной составляющей, а Восточный позиционируется Роскосмосом как первый гражданский космодром России.
Кроме того, делать единственным из возможных мест запуска новой ракеты космодром на территории иностранного государства — не слишком-то целесообразно.
«Особенно поучительна ситуация с Украиной, текущий статус отношений России с которой сделал невозможным запуск ракет "Зенит"», — добавляет автор публикации.