Смена власти в Казахстане: Россия уйдет с Байконура?

Ситуация с Украиной должна была научить Россию — не стоит делать казахстанский космодром Байконур единственным возможным местом запуска ракеты-носителя «Иртыш». Об этом пишет «Лента.ру».

Планируется, что перспективные российские ракеты-носители будут запускаться с казахстанского Байконура. Партнеры России должны будут за собственные деньги переоборудовать под «Иртыш» одну из пусковых площадок космодрома.

Между тем, отмечает издание, российский космодром Восточный подходит для запуска «Иртыша» идеально — в «Иртыше» нет военной составляющей, а Восточный позиционируется Роскосмосом как первый гражданский космодром России.

Кроме того, делать единственным из возможных мест запуска новой ракеты космодром на территории иностранного государства — не слишком-то целесообразно.