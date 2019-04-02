Глава НАСА обвинил Индию в замусоривании космоса

На орбите осталось более четырехсот «мусорных» объектов, которые могут представлять опасность для МКС.

Индия оставила на околоземной орбите сотни фрагментов опасного космического мусора после испытаний противоспутникового оружия. Об этом заявил глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

По словам представителя космического агентства, на орбите осталось более четырехсот «мусорных» объектов. Они могут представлять опасность для МКС, поскольку спрогнозировать траекторию полета обломков проблематично.

«Намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос», — цитирует ТАСС главу НАСА.

Ранее стало известно, что из Бенгальского залива стартовала индийская космическая ракета под названием «Полярный спутник». Этот аппарат планируют использовать для доставки грузов. В первой посылке содержатся 28 коммерческих спутников из разных стран, в том числе США и Швейцарии.