Видео: Кенгуровые крысы отбиваются от змей с помощью приемов ниндзя

Ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Диего смогли запечатлеть на скрытые камеры эпизоды ночной охоты гремучих змей на кенгуровых крыс. Как оказалось, благодаря молниеносной реакции, прыгучести и изворотливости, эти зверьки могут эффективно противостоять более сильному сопернику.

Полем битвы стала пустыня в штате Аризона. Там биологи сперва искали змей и внедряли им радиопередатчики, а кенгуровых прыгунов (довольно кругные грызуны размером с тушканчика и сильными задними лапами) помечали с помощью уникального узора на шерсти. Все это делалось, чтобы пары змея — грызун, задействованные в исследовании, не повторялись.

Потом с помощью передатчиков ученые выяснили, в каких местах змеи обычно охотятся на своих жертв и установили рядом скоростные видеокамеры с ночным видением.

Полученное изображение высокой точности поразило ученых. Раньше им казалось, что змеи кусают своих жертв, но те все равно умудряются вырваться и как-то выжить. Новые кадры говорят о том, что кенгуровые крысы благодаря сильным задним лапам в большинстве случаев успевали не только отпрыгнуть в сторону, но и ударить своего оппонента. В результате змея отлетала в сторону, иногда падала на спину, все это позволяло грызуну успешно скрыться.

В итоге из 32 зафиксированных змеиных атак точными оказались только 15. При этом в половине таких случаев жертве все равно удалось убежать, потому что время контакта зубов змеи с телом было недостаточным для эффективного воздействия яда. А 12 из 15 укушенных прыгунов смогли точно ударить змею задними лапами.

Полностью ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Functional Ecology.