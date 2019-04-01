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Ученые выяснили, что комары ненавидят дабстеп 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Для научных изысканий ученые использовали композиции Scary Monsters и Nice Sprites. Желтолихорадочных комаров разместили в двух разных контрольных средах.
Ученые обнаружили, что музыка в жанре дабстеп может служить инструментом защиты от комаров. Для проведения опытов они использовали записи популярного артиста, известного под именем Skrillex.
Исследование международной группы ученых опубликовано на портале Национального института здоровья США. Биологи выявили зависимость поведения комаров и москитов от звука. Оказалось, что он влияет на коммуникацию, сексуальное поведение и другие инстинкты насекомых.
Для научных изысканий ученые использовали композиции Scary Monsters и Nice Sprites. Желтолихорадочных комаров поместили в две разные контрольные среды — со звуком и без звука. В первую очередь исследователей интересовало поведение самок комаров, связанное с поиском пищи.
Выяснилось, что при прослушивании композиций Skrillex активность кровоснабжения насекомых упала. Они значительно реже атаковали людей в поисках пищи, а также демонстрировали нарушения сексуальной активности, совокупляясь в несколько раз меньше, чем без музыки.
Полученные данные о влиянии электронной музыки на слуховой аппарат и поведение комаров помогут ученым разработать новые защитные средства. В перспективе это поможет снизить число заболеваний желтой лихорадкой и малярией.
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Наука и техника , Видео , Skrillex , США
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