В Израиле под горой Содом найдена самая длинная соляная пещера в мире

Длина соляной пещеры Малхам, расположенной под горой Содом, составляет около десяти километров, это делает ее самой длинной в мире, сообщает Daily Mail.

Изучением пещеры занялась международная команда ученых.

"Составление карты пещеры Малхам потребовало тяжелой работы, — рассказывает член команды Эфраим Коэн. — Мы работали по десять часов в сутки под землей, ползая среди соляных сталактитов и кристаллов. Все это походило на другую планету".

В ходе работы по составлению карты специалисты при помощи лазеров определили длину пещеры Малхам, которая почти в два раза превысила предполагаемую.