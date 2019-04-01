Длина соляной пещеры Малхам, расположенной под горой Содом, составляет около десяти километров, это делает ее самой длинной в мире, сообщает Daily Mail.
Изучением пещеры занялась международная команда ученых.
"Составление карты пещеры Малхам потребовало тяжелой работы, — рассказывает член команды Эфраим Коэн. — Мы работали по десять часов в сутки под землей, ползая среди соляных сталактитов и кристаллов. Все это походило на другую планету".
В ходе работы по составлению карты специалисты при помощи лазеров определили длину пещеры Малхам, которая почти в два раза превысила предполагаемую.