Россия успешно испытала «ответ Украине»

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить парк украинских Ан-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

"Самолет приземлился", — сказали в пресс-службе.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.