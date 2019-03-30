Россия успешно испытала «ответ Украине»

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Самолет Ил-112В совершил первый полет 

РИА Новости 1 час назад
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить парк украинских Ан-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
"Самолет приземлился", — сказали в пресс-службе.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.
Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
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Наука и техника , Видео , Технологии , РИА Новости
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