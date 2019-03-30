Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов

Ранее глава SpaceX Илон Маск несколько раз по-русски писал в своем Twitter. Например, отвечая на поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2 и комментируя мем о себе.

"Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов (Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів)", — написал Рогозин.

На это читатель ответил, что он "гражданин и патриот России", но внутреннее убранство самолёта ему не нравится.

Накануне Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. В ближайшие время Центр получит второй самолёт — " Юрий Гагарин ".