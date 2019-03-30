Рогозин по-украински ответил на критику

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил в своем Twitter, отвечая на критику подписчика о дизайне салона нового самолёта Ту-204-300 "Сергей Королев", предназначенного для доставки экипажей на Байконур.
Ранее глава SpaceX Илон Маск несколько раз по-русски писал в своем Twitter. Например, отвечая на поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2 и комментируя мем о себе.
"Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов (Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів)", — написал Рогозин.
На это читатель ответил, что он "гражданин и патриот России", но внутреннее убранство самолёта ему не нравится.
Накануне Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. В ближайшие время Центр получит второй самолёт — "Юрий Гагарин".
Оба самолета Ту-204-300 будут использоваться для перевозки космонавтов и оперативной группы Роскосмоса на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуации космонавтов с места посадки. В настоящее время для этих целей используются самолеты Ту-134, которые в 2009 году были переданы ЦПК от Министерства обороны России.