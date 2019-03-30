«А почему такое убожество?»: Рогозин поспорил с «украинцем»

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С. П. Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.