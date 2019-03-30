«А почему такое убожество?»: Рогозин поспорил с «украинцем»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал о новом российском самолете, предназначенном для космонавтов, и спровоцировал критику в свой адрес.
«Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С. П. Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов», — написал он в Твиттере.
Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С. П. Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.
«А почему внутри такое убожество?» — поинтересовались у главы «Роскосмоса».
«Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — написал в ответ на украинском Рогозин.
Пользователь Noncomfor не остался в долгу:
«Вообще-то, я гражданин и патриот России. И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно?».