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Обнаружен крадущий деньги вирус для Android 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Киберпреступники активно используют Android-троян Gustuff, который нацелен на клиентов международных банков, пользователей мобильных криптокошельков, платежных систем и мессенджеров. Как сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе, его обнаружили специалисты компании Group-IB.
Gustuff используется для вывода криптовалюты со счетов пользователей. Заражение смартфонов на Android происходит через смс с вредоносными ссылками.
Жертвами вируса стали пользователи 32 приложений для хранения криптовалют и клиенты более 100 банков. Анализ показал, что под угрозой находятся пользователи мобильных приложений крупнейших банков и криптокошельков.
В текущей версии вирус также нацелен на юзеров приложений онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров. Среди них — PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi.
Троян научился показывать фейковые push-уведомления. При переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно. Жертва сама вводит данные банковской карты или криптокошелька.
Сообщается, что автором вируса является русскоязычный киберпреступник, однако Gustuff «работает» исключительно на международных рынках.
Ранее сообщалось, что в популярном мобильном браузере для Android UC Browser обнаружили уязвимость, которая позволяет загружать вредоносный код. По данным экспертов, каждому установившему программу угрожает потенциальная опасность.
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Комментарии1
Наука и техника , Интернет , PayPal , Wal-Mart Stores , eBay
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