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США намерены установить постоянное присутствие на Луне 

ТАСС + ещё 3 17 минут назад
Фото: Глава NASA Джим Брайденстайн
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. В этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции Apollo. В этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", — сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США.
"Это значит, что мы там останемся. Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", — пояснил он.
"Луна также является тренировочным полигоном для нас. В конце концов, мы сможем научиться жить и работать в другом мире, а потом максимально использовать эти возможности, чтобы воссоздать их во время путешествия на Марс", — отметил глава NASA.
Во вторник вице-президент США Майкл Пенс заявил на заседании Национального космического совета в Хантсвилле, что астронавты США вернутся на Луну в ближайшие пять лет. Члены экипажа американского космического корабля Apollo 11 совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года.
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Наука и техника , Конгресс США , NASA , США
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