Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос из-за скафандров 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.
"Ник Хейг и Кристина Кок теперь готовятся провести второй выход в открытый космос в пятницу, 29 марта, в ходе которого они продолжат начатую в ходе предыдущего выхода в открытый космос работу по установке литий-ионных батарей на паре солнечных антенн станции", — говорится в распространенном ведомстве сообщении.
"Кок должна была выполнить выход в открытый космос с астронавтом (Энн) Макклейн. Однако, после обсуждений с Макклейн и Хейгом после их первого выхода (состоялся 22 марта), руководители миссии приняли решение об изменении в командах, частично решение было принято из-за доступных на станции скафандров", — пояснили в НАСА. Ранее НАСА анонсировало, что Макклейн и Кок 29 марта совершат первый в истории женский выход в открытый космос.
"В ходе первого выхода в открытый космос Макклейн поняла, что ей лучше подходит торс скафандра (верхняя часть) размера "М". Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кок", — заявили в ведомстве.
Предварительно планируется, что Макклейн вновь вернется в открытый космос 8 апреля, чтобы провести работы по техническому обслуживанию станции вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.
Между тем в НАСА сообщают, что точный состав участников третьего в плановой серии выходов в открытый космос будет объявлен после завершения работ в открытом космосе Хейга и Кок.
Р-Спорт: последние новости
Россия предложила строить модули для других стран и добавлять их на МКС Рогозин рассказал о ходе расследования повреждения обшивки "Союза" Рогозин: место в новых американских кораблях вдвое дороже, чем в "Союзе"
Комментарии
Наука и техника , Видео , NASA
Читайте также
Видео
Истребители F-16 атакуют сектор Газа
Армия Ближний Восток
Лавров жестко отчитал Помпео из-за поведения США
Политика
Россия приготовилась потерять Байконур
Наука и техника
Тимошенко разоблачила связь Порошенко с Pоссией
В мире Украина
Самолёт президента Польши был «взорван» в России
Катастрофы Происшествия
Паника в Киеве: Запад отказался от «любимого ребенка»
В мире Украина
Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца
Происшествия Азия
Киев скрывал следы: экс-сотрудник СБУ о крушении Boeing
Украина Статьи
Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару
В мире
Затравленной Скабеевой предъявили претензии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение