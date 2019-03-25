Россия приготовилась потерять Байконур

«Мы можем в течение двух-трех месяцев обеспечить пуски [грузовых космических] кораблей. Что касается экипажей — нет, не можем. И сможем только через 1,5 года активной работы и [расходов в размере] примерно 6,5 миллиарда рублей», — сказал менеджер.

По его словам, для запуска пилотируемых кораблей с Восточного необходимо достроить башню обслуживания, открыть районы для приводнения корабля в Тихом океане на случай аварии и создавать морские поисково-спасательные отряды.

В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке. Полномочия главы республики перешли Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны.

В настоящее врем все российские пуски к Международной космической станции (МКС) осуществляются с Байконура. После 2025 года с космодрома будут прекращены старты тяжелой ракеты «Протон-М». В 2022 году с Байконура должен состояться первый пуск создаваемых в России средней ракеты «Союз-5» («Иртыш») с космическим кораблем «Федерация».