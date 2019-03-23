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Источник: запуск спутника «Глонасс» с Плесецка планируется в середине мая 

Р-Спорт + ещё 1 15 минут назад
Фото: Минобороны России
Космический аппарат "Глонасс-М" для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется запустить с космодрома Плесецк в середине мая, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС включает 26 спутников, 22 из них работают по целевому назначению. Для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами необходимо 24 функционирующих по целевому назначению спутника.
"Предварительно, на середину мая запланирован пуск с Плесецка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационным спутником "Глонасс-М" для поддержания работоспособности орбитальной группировки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для этого будет использован один из четырех спутников "Глонасс-М", находящихся в наземном резерве. "Дальнейшие запуски будут осуществляться только по оперативной необходимости, то есть при выходе из строя аппаратов в группировке. Сейчас 16 из 26 находящихся на орбите спутников работают за пределами срока службы", — добавил источник.
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Наука и техника , РИА Новости , Плесецк
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