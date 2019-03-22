Рогозин рассказал о «бумажных» проблемах Восточного

«Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию», — заявил менеджер.

Гендиректор также рассказал о перспективах американской пилотируемой космонавтики. «Они сгруппировались, заплатили большие деньги, получили определенные результаты и теперь начинают испытания. Они не так будут быстро идти, по нашей информации, до весны 2020 года их корабли должны получить необходимую квалификацию для полёта экипажей», — сказал Рогозин.

Ранее в марте менеджер заявил, что госкорпорация получила от правительства денежные средства на постройку второй очереди Восточного (для запуска ракет семейства «Ангара»).

В том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что у правительства имеются вопросы к реализации «Роскосмосом» федеральной целевой программы (ФЦП), а гендиректор «Центра Хруничева» (самое проблемное предприятие госкорпорации) Алексей Варочко пожаловался, что московская площадка возглавляемой им компании занимает «огромнейшую территорию», часть которой «является определенным балластом», и не постеснялся назвать сотрудников, «которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии», балластом.

2 марта состоялся первый пуск (в беспилотном режиме) космического корабля Crew Dragon. Спустя сутки летательный аппарат пристыковался к американскому сегменту Международной космической станции (МКС). 8 марта Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала первой в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

В январе Медведев на посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.