Биологи узнали, что малайские медведи копируют мимику друг друга

Малайские медведи могут копировать мимику друг друга. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета The Daily Telegraph

Ранее считалось, что подобные навыки присущи только человеку и некоторым видам приматов, включая горилл. Однако специалисты из Портсмутского университета ( Великобритания ) утверждают, что малайские медведи, или бируанги, также могут распознавать эмоции на мордах других представителей вида и в точности воспроизводить их мимику.

На протяжении двух лет биологи наблюдали за поведением млекопитающих, обитающих в одном из национальных парков Малайзии . Специалисты видели, что бируанги иногда устраивали различные игры, порой напоминавшие драку, а порой смахивавшие на объятия. Независимо от характера этих контактов животные использовали особую мимику, отличавшуюся, в частности, тем, что иногда они обнажали верхние зубы, а иногда нет.

Очень часто во время проявления нежных чувств медведи точно воспроизводили мимику партнера, не оголяя при этом резцы. Однако когда начинались потасовки, бируанги открывали пасть и демонстрировали верхние зубы, копируя мимику противника.

"Точное подражание выражению лица другого человека является одной из основ межличностного общения. Поскольку малайские медведи могут воспроизводить мимику друг друга, не имеют особой эволюционной связи с людьми и не являются одомашненными животными, мы уверены, что эта более продвинутая форма мимикрии присутствует и у других видов", — подчеркнула профессор Марина Давила-Росс из Портсмутского университета.

В то же время эксперты напомнили, что в естественных условиях эти животные, как правило, ведут отшельнический образ жизни и редко общаются со своими сородичами. "Малайские медведи не социальные животные. В дикой природе они относительно одиночны, поэтому результаты исследования доказывают, что способность общаться через сложные выражения "лица" может быть распространенной чертой у млекопитающих, позволяя им ориентироваться в своих сообществах", — заключила Давила-Росс.

Малайский медведь (Helarctos malayanu) считается самым мелким и самым редким представителем семейства медведей. Его длина не превышает 1,5 м, а масса составляет от 27 до 65 кг. Ареалом распространения являются тропические и субтропические леса Юго-Восточной Азии. Вид находится на грани исчезновения и занесен в международную Красную Книгу со статусом "находятся в уязвимом положении". Несмотря на то, что международная торговля и охота на малайских медведей запрещены, браконьеры продолжают убивать этих животных ради их внутренних органов, которые используются в традиционной азиатской медицине.