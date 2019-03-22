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Магнитная буря начнётся 24 марта 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредили о магнитной буре, которая начнётся в воскресенье, 24 марта.
В субботу, 23 марта, согласно прогнозам, магнитосфера Земли также будет возмущённой. В воскресенье утром вероятность магнитной бури оценивается в 30%, что является слабым уровнем.
Также не исключено, что вспышки геомагнитного поля планеты могут наблюдаться 27 и 28 марта, сообщает «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, российские учёные из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозировали геомагнитный шторм вслед за произошедшей на Солнце магнитной бурей в феврале.
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