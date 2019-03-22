Магнитная буря начнётся 24 марта

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредили о магнитной буре, которая начнётся в воскресенье, 24 марта.

В субботу, 23 марта, согласно прогнозам, магнитосфера Земли также будет возмущённой. В воскресенье утром вероятность магнитной бури оценивается в 30%, что является слабым уровнем.

Также не исключено, что вспышки геомагнитного поля планеты могут наблюдаться 27 и 28 марта, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, российские учёные из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозировали геомагнитный шторм вслед за произошедшей на Солнце магнитной бурей в феврале.