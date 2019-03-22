Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в мире начинается новое космическое соревнование, в частности, в области освоения дальнего космоса.
"Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе", — сказал Рогозин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в РКК "Энергия".
Он добавил, что вчера до позднего вечера обсуждал с главой РАН Александром Сергеевым полезные нагрузки, которые России предстоит создать для освоения Луны.
Рогозин также пригласил депутатов на один из следующих пилотируемых пусков с космодрома Байконур (ближайший планируется на 6 июля 2019 года). Присутствовавший на встрече вице-спикер Госдумы глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что депутаты "обязательно воспользуются этим приглашением" и подберут кого-нибудь, кого можно будет отправить на пуск.
Сейчас международные партнеры договариваются о деталях проекта будущей окололунной посещаемой станции. Проект получил название Gateway. При предыдущем руководителе Роскосмоса Игоре Комарове с НАСА было подписано соглашение о совместной разработке окололунной станции. Однако впоследствии новый гендиректор российского космического ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в создании станции в роли "пристяжных". По данным зарубежных СМИ, Россия не участвовала в последнем собрании участников будущей лунной станции.
В то же время сейчас в России заново формируется собственная лунная программа. Первое крупное совещание по этой теме Научно-технический совет Роскосмоса провел с РАН 28 ноября 2018 года. В феврале Рогозин сообщал, что концепция исследования и освоения Луны будет представлена Совету безопасности РФ и рассмотрена в течение полугода.