В Млечном Пути скрывалось старейшее звездное скопление

HP 1 находится в галактическом балдже. Об этом звездном скоплении известно уже довольно давно, однако с его датировкой ученые не могли определиться. В новом исследовании специалистам уже удалось наиболее детальные наблюдения за кластером, используя телескоп Джемини юг обсерватории Джемини, располагающийся в чилийских Андах.

Исследователи использовали телескоп телескоп Джемини, а также архивные изображения, полученные «Хабблом», для исследования наиболее тусклых звезд в скоплении, а также для изучения 11 переменных звезд типа RR Лиры. Полученная специалистами информация позволила определить, что кластер находится примерно в 21 500 световых лет от Земли.

Ученые также смогли определить металличность звезд в HP 1 (это позволяет говорить об их возрасте: чем выше металличность, тем звезда моложе, и наоборот). Так, звезды в данном кластере имеют настолько низкую металличность, что они, как предполагают ученые, сформировались в период, когда Вселенной еще не было и миллиарда лет. Согласно выводам исследователей, возраст HP 1 составляет примерно 12,8 млрд лет.

«HP 1 играет важную роль в нашем понимании формирования Млечного Пути, — отмечает астроном Леандро Кербер (Leandro Kerber). — Оно (данное звездное скопление — прим. ред.) помогает нам заполнить пробел в понимании прошлого и настоящего нашей Галактики».

Долгое время считалось, что наиболее старые звездные кластеры могут быть найдены только в дальних уголках Галактики. В недавнее время, однако, было обнаружено довольно много таких скоплений в галактическом балдже — в центральном региона Млечного Пути, простирающемся примерно на 10 000 световых лет.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте обсерватории Джемини.