Пентагон потратит 10 миллионов долларов на ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель позволит космическим аппаратам перемещаться быстрее, причём с одновременным увеличением запаса хода. В качестве рабочего тела в перспективном двигателе планируется использовать жидкий газ — вероятно, таковым будет водород. Управление перспективных военных разработок ( DARPA Пентагона назвало проект ядерного двигателя ROAR (Reactor On A Rocket).

Известно, что «Реактор на ракете» будет работать на урановом топливе типа HALEU, содержание U-235 в котором составляет 5-20%. Реакторы на подводных лодках, к примеру, используют высокообогащённый уран (до 90%), а атомные электростанции — слабообогащённый (всего 3-5%). Уже в 2020 году DARPA планирует выполнить исследовательские работы с демонстрацией технологий, которые будут использованы в реакторе.

После этого начнутся конструкторские работы и сборка демонстратора ракетной установки. Сроки завершения проекта ROAR пока не сообщаются. У американцев это уже не первый опыт работы над ядерным ракетным двигателем: NASA занималась им ещё в 1950-х. Тот проект назывался NERVA и предполагал создание двигателя, рабочая камера в котором разогревалась реактором, а затем в неё подавался жидкий водород.

Газ разогревался, расширялся и выходил через сопло. Было создано несколько прототипов, которые успешно прошли испытания. Двигатели планировалось устанавливать на пилотируемые космические корабли для полёта на Марс и к 1972 году проект NERVA был почти завершён, но администрация президента Ричарда Никсона внезапно отменила программу.

Теперь DARPA планирует потратить на ROAR 10 миллионов долларов.