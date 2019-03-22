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Microsoft прекратит поддержку Windows 7 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Microsoft прекратит техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7 в январе 2020 года, говорится в сообщении корпорации
"Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Когда этот десятилетий период закончится, Microsoft прекратит поддержку Windows 7, чтобы мы могли сосредоточить наши инвестиции на поддержке новых технологий. Компания прекратит техническую поддержку и обновление Windows 7 14 января 2020 года", — сообщает корпорация в своем блоге.
Microsoft рекомендует перейти на новую ОС Windows 10 до января 2020 года.
По данным аналитической компании Net Applications, ОС Windows 7 установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.
Microsoft Corp. была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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Наука и техника , Интернет , Билл Гейтс , Пол Аллен , Microsoft
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