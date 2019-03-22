Xiaomi и Huawei увеличат число салонов в России

Источники издания на рынке связи рассказали, что количество салонов Huawei в течение двух лет может увеличиться до 150–200. По их словам, сейчас компания ищет партнера для этого проекта, переговоры идут в том числе с Inventive Retail Group (управляет сетями re:Store, Samsung и Sony). В Inventive Retail Group от комментариев отказались.

Один из собеседников «Коммерсанта» добавил, что в перспективе Huawei планирует продавать в рознице не только мобильные устройства, но и технику для умного дома, а также Smart TV.

Сейчас у Huawei в России шесть магазинов и один многофункциональный центр. У Xiaomi — 30 магазинов и 29 «островков» в торговых центрах.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина , новые салоны Huawei будут включать в себя не только открытую выкладку устройств и промозоны, но и сервисные центры.

Такой формат предполагает площадь не менее 50 кв. м и может стоить до 4 млн рублей на открытие магазина и около 1 млн рублей в месяц на его обслуживание, подсчитал эксперт.

Муртазин указал на высокую стоимость развития фирменной розницы и отметил, что Huawei до сих пор явно отставала в этом вопросе от других лидеров рынка.