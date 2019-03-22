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С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega 

RT на русском + ещё 2 45 минут назад
Фото: ТАСС
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации Arianespace.
Отмечается, что запуск состоялся в 04:50 по московскому времени.
Vega должна доставить спутник на солнечно-синхронную околоземную орбиту для наблюдения Земли.
Как уточняется, с помощью этого спутника учёные надеются собрать больше информации о состоянии окружающей среды.
Ранее сообщалось, что следующий пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвинее планируется произвести 29 марта.
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Наука и техника , Arianespace
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