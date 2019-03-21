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Малайским медведям удалась игра в имитацию 

Чердак 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Малайские медведи (Helarctos malayanus) — самые мелкие представители своего семейства, в холке они достигают максимум 70 сантиметров. Обитают эти животные в Индии, Китае, Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии. Вид занесен в Красную книгу как находящийся «в уязвимом положении».
Биологи в течение почти двух лет (с января 2015-го по август 2016-го) изучали представителей это вида, обитающих в специальном центре на острове Борнео. Там они живут в больших вольерах и свободно общаются друг с другом. Всего ученые наблюдали за 22 медведями в возрасте от 2 до 12 лет и снимали их поведение на видео.
Исследователи заметили, что животные периодически в шутку дрались друг с другом, причем иногда это было более жестким, а иногда больше походило на объятия. Ученые заметили, что для первого и второго типа игры характерна специфическая мимика, отличающаяся, в первую очередь, тем, оголяли ли медведи верхние резцы.
Авторы работы считают, что медведи, по-видимому, подражали мимике друг друга, чтобы «договориться» о том, как они будут играть — жестко или нет. Если один медведь видел оскаленные резцы другого, то он повторял это выражение, и потом начиналась грубая игра. Перед более мягким поединком медведи обменивались друг с другом «улыбками» без демонстрации зубов.
Самый главный вывод исследования заключается в том, что, похоже, уровни развития коммуникации и социальности животного не так строго связаны, как было принято считать. И раз достаточно сложная мимика и умение подражать ей есть у таких одиночек, как малайские медведи, то, возможно, она есть и у других диких животных, о которых мы пока этого не знаем.
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Комментарии
Наука и техника , Индия , Индонезия , Китай
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