Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов «Яндекса»

Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов "Яндекс. Такси", "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Дзен". Сообщения о неполадках стали поступать около 16:00 мск. Больше всего с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

В компании сообщили, что уже устранили неполадки в работе сервисов. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме", — заявили в пресс-службе компании.