В Крыму появились комары со сверхспособностями

Ученые из Севастополя Санкт-Петербурга выявили в Крыму у нескольких видов комаров уникальные способности. Супер насекомые обитают на соленых озерах полуострова. Личинки комаров-звонцов (они же комары-дергуны или хирономиды) могут развиваться в насыщенном соляном растворе.

Супер способности были выявлены у личинок комаров Baeotendipes noctivagus, Cricotopus sylvestris и Tanytarsus mendax. Эксперименты показали, что они способны нормально обитать даже в концентрированном рассоле.

Все рекорды по выживаемости в соляном растворе побили личинки вида Baeotendipes noctivagus — их не смущает даже концентрация соли, приближающаяся к тридцати процентам. К слову, эти комары могли бы жить в водах Мертвого моря.

Как говорят исследователи, это открытие имеет не только научный характер, но и конкретно прикладное значение — личинками комаров, которые развиваются в насыщенном соляном растворе, можно кормить рыб без риска заразить последних какими-либо опасными паразитами.

Это факт, ведь в среде, где спокойно существуют и развиваются комариные личинки этих трех видов, не выживают никакие паразиты.