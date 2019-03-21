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В Крыму появились комары со сверхспособностями 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые из Севастополя и Санкт-Петербурга выявили в Крыму у нескольких видов комаров уникальные способности. Супер насекомые обитают на соленых озерах полуострова. Личинки комаров-звонцов (они же комары-дергуны или хирономиды) могут развиваться в насыщенном соляном растворе.
Супер способности были выявлены у личинок комаров Baeotendipes noctivagus, Cricotopus sylvestris и Tanytarsus mendax. Эксперименты показали, что они способны нормально обитать даже в концентрированном рассоле.
Все рекорды по выживаемости в соляном растворе побили личинки вида Baeotendipes noctivagus — их не смущает даже концентрация соли, приближающаяся к тридцати процентам. К слову, эти комары могли бы жить в водах Мертвого моря.
Как говорят исследователи, это открытие имеет не только научный характер, но и конкретно прикладное значение — личинками комаров, которые развиваются в насыщенном соляном растворе, можно кормить рыб без риска заразить последних какими-либо опасными паразитами.
Это факт, ведь в среде, где спокойно существуют и развиваются комариные личинки этих трех видов, не выживают никакие паразиты.
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Наука и техника , Наука , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь
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