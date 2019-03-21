Антропологи выяснили, как появились карающие боги

Международная группа ученых проанализировала эволюцию религиозных верований от эпохи палеолита до промышленной революции и установила, что появлению веры в карающих богов способствовал рост численности населения.

Исследование появилось в журнале Nature, а коротко его описывает Live Science. Предыдущие работы предполагали, что древние люди сверхъестественными силами объясняли природные явления.

В последующие тысячелетия религия была необходима для гарантии соблюдения моральных норм. И одним из действенных инструментов была божественная кара.

В новом исследовании представлен анализ связи между карающими мстительными богами и сложностью структуры обществ, которые их почитали. Всего было исследовано 414 социальных обществ, которые существовали в 30 регионах мира в течение последних 10 тысяч лет.

Ученые изучили их по 51 критерию, например, по размеру крупнейшего поселения, наличию хотя бы формального правового кодекса и другое.

Они установили, что вера в нравоучительных и карающих богов обычно следовала за усложнением социальной иерархии. Чем больше становилась цивилизация, тем крепче была эта вера. Особенно заметна была эта тенденция у цивилизаций, население которых превышало один миллион человек.

"Наше исследование показало, что религия всегда помогала стабилизировать общество, — говорит ведущий автор Патрик Сэвидж. — В небольших обществах, таких как группы охотников-собирателей, все друг друга знали и следили за остальными, чтобы те вели себя хорошо. Большие общества более анонимны, поэтому люди не знают, кому можно доверять".

По мнению ученых, здесь и возникает вера во всемогущего и сверхъестественного бога, который за всем наблюдает и все держит под контролем".