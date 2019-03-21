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Сбой произошёл на компьютерных серверах МВД 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Андрей Любимов/АНГ "Москва"
На компьютерных серверах Министерства внутренних дел (МВД) России произошёл крупный сбой. Из-за этого сайты ведомства ушли на техническое обслуживание и перестали предоставлять услуги.
В число сервисов входят официальные сайты федеральных и региональных ГИБДД и МВД.
Из-за сбоя пользователи не могут оформить водительские удостоверения или получить миграционные услуги, сообщает URA.RU.
Как ранее писал News.ru, пользователи из крупных городов России сообщают о недоступности сервисов «Яндекса». На карту сбоев отчёты поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Казани, Челябинска и Перми.
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Наука и техника , Яндекс , ГИБДД , МВД , РИА Ura.ru
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