Льды Антарктиды сотрясают тысячи загадочных толчков

По ночам в некоторых антарктических регионах наблюдаются сотни и тысячи кратких, но интенсивных сотрясений льда. Ученые пытаются разгадать, чем именно это обернется для нашей планеты.

Поскольку покрытый льдом антарктический ландшафт все еще приспосабливается к постепенному нагреванию планеты, ученые продолжают отмечать все более странные и загадочные явления, происходящие в этом регионе. Недавно их список пополнили даже ледяные землетрясения!

Еще не так давно считалось, что никаких «ледотрясений» в Антарктиде нет. Но теперь исследователи получили убедительные доказательства обратного, правда с одним маленьким допущением. Лед и в самом деле трясется… Но только ночью. С наступлением темноты ученые, исследующие ледяной шельф МакМердо, уловили таинственные вибрации ледяной толщи благодаря сейсмометрам, установленным по всему шельфу.

«Мы будем записывать сотни, если не тысячи таких явлений каждую ночь», уверяет гляциолог Дуглас Макайал. Он занимается изучением того, как талая вода и в целом сам процесс таяния льда влияют на антарктический регион. На самом деле, именно постепенное таяние и является причиной ночных «землетрясений».

За летний сезон исследователи установили два сейсмометра на расстоянии 20 километров друг от друга. Они назвали их «сухой» и «мокрой» станциями. На мокрой станции лед быстро превращался в лужи, в то время как сухой участок был менее подвержен таянию даже под ярким солнечным светом. Но это было не единственное их отличие.

Каждую ночь на мокрой станции регистрировались сотни и даже тысячи кратких, едва заметных ледяных толчков, возникающих в результате естественного движения подтаявшего льда. А вот на сухой станции это случалось гораздо реже и, по всей видимости, там толчки провоцировала деятельность человека — к примеру, проехавший транспорт или даже тяжелые шаги исследовательской группы.

Гляциологи объясняют это тем, что поскольку ночью температура падает, лед на поверхности сжимается, а я вода, напротив, расширяется. В результате ледяное покрытие деформируется, пока наконец не крошится с треском. На самом деле сотрясения льда уже оказали ученым немалую услугу: именно благодаря им можно с легкостью определить, в каком именно регионе лед тает быстрее всего, даже если этого не видно визуально.