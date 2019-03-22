Физики приблизились к решению главной загадки Вселенной

Физики Сиракузского университета в США подтвердили, что частицы и античастицы, содержащие очарованные кварки (с-кварки), по-разному распадаются. Это может объяснить, почему во Вселенной наблюдается барионная асимметрия, то есть преобладание вещества (барионной материи) над антивеществом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали результаты, полученные при протон-протонных столкновениях, зарегистрированные детектором LHCb на Большом адронном коллайдере. Они с высокой точностью (до одной десятой процента) определили соотношения продуктов распада D0-мезонов и анти-D0-мезонов. Мезоны состоят из одного кварка и антикварка, причем D0-мезоны содержат очарованный кварк и верхний антикварк, а анти-D0-мезоны — анти-c-кварк и верхний кварк.

Исследователям удалось установить нарушение CP-инвариантности, то есть нарушение сохранения законов физики относительно операции зеркального отражения физического процесса с одновременной заменой всех частиц на античастицы. Разница в распаде вещества и антивещества может объяснить дисбаланс материи и антиматерии, что до сих пор является одним из нерешенных вопросов современной физики.