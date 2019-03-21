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Китай построит экспериментальное судно с ядерной силовой установкой 

ТАСС 1 час назад
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Китай планирует начать строительство экспериментального судна, которое будет оснащено ядерной силовой установкой. По своим габаритам оно будет походить на российский ледокол типа "Таймыр", сообщает в четверг газета South China Morning Post.
По ее данным, госкорпорация China General Nuclear Power Group (CGN) объявила тендер для китайских компаний на постройку судна водоизмещением 30 тыс. тонн. Оно будет иметь длину 152 метра, ширину 30, высоту 18 метров и две атомные силовые установки тепловой мощностью по 200 МВт. При этом не указывается конкретное предназначение судна, которое называется "экспериментальной плавучей платформой".
Как отмечает газета, в настоящее время Китай не имеет надводных кораблей с ядерным двигателем, хотя располагает атомными субмаринами. По оценке гонконгского военного обозревателя Сун Чжунпина, по своим габаритам планируемое к постройке судно будет схоже с российскими ледоколами.
В настоящее время КНР располагает двумя ледоколами, оснащенными обычными силовыми установками. "Сюэлун-1" ("Снежный дракон-1") был куплен в 1994 году у Украины, а спущенный на воду в прошлом году "Сюэлун-2" должен быть введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы.
Как отмечает издание, китайская сторона заинтересована в развитии проектов по оснащению ядерными установками крупных судов — не только гражданских, но и военных кораблей, в первую очередь, авианосцев.
В настоящее время КНР располагает двумя "плавучими аэродромами" с обычными силовыми установками.
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Наука и техника , Азия , Армия , Войска , Оружие , Технологии , Китай
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