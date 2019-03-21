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Российские ученые разрабатывают робота-водолаза 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с партнерами разрабатывают человекоподобного робота для исследования морских глубин, на которых людям находиться опасно, сообщил ТАСС ректор вуза Владимир Нечаев.
"Сегодня подобные роботы, которые используются в России, требуют участия оператора. В этом проекте предлагается принципиально иной способ телеуправления при помощи экзоскелета: человек что-то делает, это передается по каналу связи, и робот под водой повторяет эти действия. Следующим этапом мы видим снятие ограничений по использованию телеуправляемой робототехники в подводной среде. Эти моменты можно преодолеть, если роботы какие-то вещи начнут делать под водой самостоятельно, автономно, без участия оператора — если часть его реакций и действий будут автоматизированы", — рассказал Нечаев.
Он пояснил, что проект рассчитан на три года. Ученые СевГУ реализуют его вместе с Объединенной судостроительной корпорацией и НПО "Андроидная техника" (Челябинская область). При разработке нового андроида задача ученых состоит в том, чтобы "научить" робота принимать самостоятельные решения, заложив в него новые алгоритмы, а также усовершенствовать технологии технического зрения — возможность различать и анализировать увиденное.
По его словам, развитие отрасли подводной робототехники, в том числе появление более самостоятельных андроидов, позволит сделать освоение ресурсов мирового океана и его изучение более эффективными.
"Подводные роботы, как и другие, нужны, чтобы минимизировать работу человека в сложной, агрессивной среде — например, глубоко под водой. Проведение глубоководных работ с участием человека не только опасно, но и чрезвычайно дорого, а работ может быть полезен в очень многих сферах: строительство мостов, исследование морских глубин, спасательные работы, строительство и обслуживание подводных трубопроводов, очистка судов и другое", — добавил ректор.
Севастопольский госуниверситет был образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года — после того, как Крым воссоединился с Россией. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.
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Наука и техника , Другое , Наука , Технологии , Владимир Нечаев , Объединенная судостроительная корпорация , ИТАР-ТАСС
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