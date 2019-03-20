iPhone не видит Крым: Госдума обратилась к Apple

Из приложения «Погода» на iPhone пропали города Крыма, при этом в компании Apple прояснить ситуацию не смогли, передает радиостанция «Говорит Москва» . Ранее населенные пункты полуострова этот сервис называл украинскими. Вскоре же на устройствах с iOS 12 в предустановленном приложении «Погода» пропала возможность добавить хоть один крымский город.

«Мы сделали протокольные поручения по поводу Apple. Поручения в адрес соответствующих служб для того, чтобы выявить эти нарушения. Если Google достаточно сразу вышел на контакт и мы им дали месяц на исправление всех ошибок, через месяц мы промониторили карты Google и они действительно убрали все эти ошибки, то Apple на контакт не выходит. Реакций никаких нет», — пояснил в этой связи депутат Госдумы, обладатель медали Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» Александр Старовойтов.

По словам парламентария, отсутствие крымских городов в приложении «Погода» может быть частью общей политики Apple в отношении Крыма.

«Здесь вопрос как пользователя: а почему вы не показываете города и с чем это связано?

Мы понимаем, что есть совершенно отчетливая составляющая, скорее всего, она геополитическая.

Иначе они бы вышли на контакт и начали вести какой-то диалог. Если они на контакт не выходят, значит совершенно логично, что если у них в картах Apple такая ситуация, значит, они везде этот тренд, в частности и в погодных поисках, будут как-то мародерить», — добавил член нижней палаты российского парламента.

Двумя неделями ранее компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах, передает НСН.

«Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Google также добавили, что продолжат прилагать усилия для отображения реальных географических границ, передает ФАН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался: Москва рассчитывает, что в дальнейшем не будет допущено подобных ошибок.

«Для Кремля, конечно, имеет значение то, как обозначается Крым на картах:

Крым — один из регионов Российской Федерации», — сказал представитель главы российского государства.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек , в свою очередь, прокомментировал заявление посла Украины в США Валерия Чалого, который обратился к руководству Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах. Российский парламентарий отметил, что в Киеве не хотят быть реалистами.

«Ссылки на США и заседания ООН об украинском статусе Крыма на сегодняшний день — это крики вслед уходящему поезду, а Google как солидная корпорация, что называется, идет в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины», — сказал он.

В начале нынешнего года американский телеканал CNN выпустил материал о праздновании Нового года в разных странах мира. Один из сюжетов был посвящен России. В видеоряде фигурировал и Симферополь как часть РФ. Материал был проиллюстрирован фото Сергея Мальгавко из российского информационного агентства ТАСС

Вскоре, однако, CNN убрал из своего материала обозначение Симферополя как части России. Изменения были опубликованы на сайте. Это произошло после возмущения украинского посольства — как заявили в самом диппредставительстве Украины.

В ноябре прошлого года Международный валютный фонд опубликовал осенний обзор экономики, в котором данные по Республике Крым и Севастополю учитывались в составе общероссийских.

Как отмечалось в документе, «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и по этой причине не были включены в информацию об экономике Украины.