Найдены «лягушки-двойники» с разной генетикой 

Биологи выявили, что у озерных лягушек одинаковой «внешности» разнообразная митохондриальная ДНК. Столь разнородная генетика, вероятно, помогает лучше адаптироваться к природным условиям. Статья об исследовании опубликована в журнале Biology Bulletin.
«Оказывается, среди озерной лягушки (это одна популяция) есть разные формы, которые иногда называют криптическими видами — виды-двойники, неразличимые по внешним признакам, но различающиеся генетически, — поясняет профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ УрФУ, завлабораторией функциональной экологии наземных животных в ИЭРиЖ УрО РАН Владимир Вершинин. — Их довольно сложно распознать по морфологии, но они очень разнородны. Кроме того, в их геномах обнаружены следы истории жизни их предков: того, что их предки скрещивались с другими видами и с другими формами».
У лягушек Среднего Урала более разнообразная ДНК, чем, к примеру, у лягушек Нижегородской области. По словам Вершинина, в наших водоемах встречаются лягушки с балканскими, европейскими и азиатскими «корнями».
«Лягушек привозили как лабораторных животных. А потом практикум заканчивался, живой материал оставался, и их отпускали. Так как в городе теплая вода, они прижились, — говорит биолог. — Кроме того, к нам завозили мальков для рыбных хозяйств. Из южных регионов, Краснодарского края, с Украины. И все это попадало в водоемы. Также есть неустановленные источники, с которыми нам еще предстоит разобраться».
Исследование биологи ИЕНиМ проводят совместно с японскими коллегами из Центра исследования амфибий (Хиросимский университет). Они хотят изучить гибридогенез и элиминацию ДНК, понять, как геном защищается от чужеродной ДНК.
«То, что уральские лягушки имеют различную генетику, мы выявили в результате одного из направлений исследований, — поясняет Владимир Вершинин. — Когда гибридизируется два вида, геном потомства включает 50% одного вида и 50% — другого. Но когда эти гибриды начинают размножаться, они формируют половые клетки — гаметы — только одного вида. А во время гаметогенеза геном одного из родительских видов уничтожается — элиминируется. Чем определяется, какой из двух будет элиминирован, неизвестно. Гибриды могут давать гаметы одного или другого из исходных видов. Найти факторы, определяющие, геном какого вида будет элиминирован в ходе гаметогенеза — суть более масштабного исследования».