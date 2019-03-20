Найдены «лягушки-двойники» с разной генетикой

Биологи выявили, что у озерных лягушек одинаковой «внешности» разнообразная митохондриальная ДНК. Столь разнородная генетика, вероятно, помогает лучше адаптироваться к природным условиям. Статья об исследовании опубликована в журнале Biology Bulletin.

«Оказывается, среди озерной лягушки (это одна популяция) есть разные формы, которые иногда называют криптическими видами — виды-двойники, неразличимые по внешним признакам, но различающиеся генетически, — поясняет профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ УрФУ, завлабораторией функциональной экологии наземных животных в ИЭРиЖ УрО РАН Владимир Вершинин. — Их довольно сложно распознать по морфологии, но они очень разнородны. Кроме того, в их геномах обнаружены следы истории жизни их предков: того, что их предки скрещивались с другими видами и с другими формами».

У лягушек Среднего Урала более разнообразная ДНК, чем, к примеру, у лягушек Нижегородской области. По словам Вершинина, в наших водоемах встречаются лягушки с балканскими, европейскими и азиатскими «корнями».

«Лягушек привозили как лабораторных животных. А потом практикум заканчивался, живой материал оставался, и их отпускали. Так как в городе теплая вода, они прижились, — говорит биолог. — Кроме того, к нам завозили мальков для рыбных хозяйств. Из южных регионов, Краснодарского края, с Украины. И все это попадало в водоемы. Также есть неустановленные источники, с которыми нам еще предстоит разобраться».

Исследование биологи ИЕНиМ проводят совместно с японскими коллегами из Центра исследования амфибий (Хиросимский университет). Они хотят изучить гибридогенез и элиминацию ДНК, понять, как геном защищается от чужеродной ДНК.