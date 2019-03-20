Весеннее обновление для Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

Самое последнее обновление, выпущенное Microsoft для Windows 10 (версии 1803), вызывает «синий экран смерти» из-за известной ошибки.

Кумулятивное обновление KB4489894 было выпущено 19 марта нынешнего года и предназначено для добавления функций, не связанных с безопасностью. Тем не менее, оно способно вызывать «синий экран смерти» из-за ошибки, связанной со шрифтами и символами, определенными пользователями (EUDC).

«Если вы активировали определенные пользователем символы (EUDC) для шрифта, система перестанет работать и появится синий экран. Данная настройка является малораспространенной в неазиатских регионах», — говорится в сопроводительной записке Microsoft.

Для того чтобы избежать появления «синего экрана смерти», нужно просто не включать EUDC для шрифтов. Данное решение является временным, и Microsoft уже работает над исправлением проблемы. Релиз патча ожидается в следующем месяце с выходом плановых обновлений.

Проблема затрагивает и другие кумулятивные обновления, выпущенные 19 марта, в том числе KB4489890 для Windows 10 Fall Creators Update (версия 1709).