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Весеннее обновление для Windows 10 вызывает «синий экран смерти» 

SecurityLab.ru 3 часа назад
Фото: скрин YouTube
Самое последнее обновление, выпущенное Microsoft для Windows 10 (версии 1803), вызывает «синий экран смерти» из-за известной ошибки.
Кумулятивное обновление KB4489894 было выпущено 19 марта нынешнего года и предназначено для добавления функций, не связанных с безопасностью. Тем не менее, оно способно вызывать «синий экран смерти» из-за ошибки, связанной со шрифтами и символами, определенными пользователями (EUDC).
«Если вы активировали определенные пользователем символы (EUDC) для шрифта, система перестанет работать и появится синий экран. Данная настройка является малораспространенной в неазиатских регионах», — говорится в сопроводительной записке Microsoft.
Для того чтобы избежать появления «синего экрана смерти», нужно просто не включать EUDC для шрифтов. Данное решение является временным, и Microsoft уже работает над исправлением проблемы. Релиз патча ожидается в следующем месяце с выходом плановых обновлений.
Проблема затрагивает и другие кумулятивные обновления, выпущенные 19 марта, в том числе KB4489890 для Windows 10 Fall Creators Update (версия 1709).
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Технологии , Microsoft
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